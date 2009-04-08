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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۳۸

کوثری "زندگینامه آیزایا برلین" را به ناشر سپرد

کوثری "زندگینامه آیزایا برلین" را به ناشر سپرد

عبدالله کوثری کتاب "زندگینامه آیزایا برلین" را پس از یکسال و نیم کار روی ترجمه آن برای چاپ به ناشر (نشر ماهی) سپرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب جزو مجموعه آثاری است که درباره این اندیشمند و فیلسوف انگلیسی توسط ناشر مذکور به چاپ می‌رسد.

کوثری پیش از این نیز کتاب "ریشه‌های رومانتیسم" آیزایا برلین را به فارسی برگردانده بود که توسط نشر ماهی به چاپ رسید.

کتاب "زندگینامه آیزایا برلین" حجمی نزدیک به 450 صفحه دارد و جدیدترین اثر ترجمه‌ای عبدالله کوثری به شمار می‌رود که پس از صرف یکسال و نیم کار بر روی ترجمه آن، این کتاب را چند روز پیش برای حروفچینی و چاپ به انتشارات ماهی سپرد.

آیزایا برلین در 6 ژوئن 1909 در لتونی (شوروی آن زمان) به دنیا آمد اما در سال 1921 در 12 سالگی به‌همراه خانواده‌اش به انگلستان مهاجرت کرد و در دانشگاه آکسفورد مشغول به تحصیل شد و بجز دو سال اقامت در واشنگتن و چهار سال در مسکو بقیه عمر خود را در آکسفورد گذراند.

عمده شهرت این فیلسوف سیاسی به دلیل نظریه‌پردازی پیرامون لیبرالیسم است. برلین در 5 نوامبر 1997 درگذشت.

کد مطلب 856295

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