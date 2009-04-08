صنایع بیشترین حجم گاز مصرفی را به خود اختصاص می دهد

محمد زند بگله در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه حجم گاز مصرفی در سال گذشته در بخشهای مختلف چهار میلیارد و 41 میلیون متر مکعب بوده است افزود: از این میزان یک میلیارد و 88 میلیون مترمکعب در بخش خانگی و تجاری، یک میلیارد و 936 میلیون مترمکعب در بخش صنایع و یک میلیارد و 17 میلیون مترمکعب در بخش نیروگاه مصرف شده است.

وی تصریح کرد: با استفاده از سوخت گاز در استان مرکزی و جایگزین شدن این ماده به جای دیگر سوختها در سال گذشته معادل 25 میلیون و 429 هزار بشکه نفت خام، صرفه جویی اقتصادی شده است.

وی از نصب 10 هزار و 767 علمک گاز طی سال گذشته در استان خبر داد و گفت: در این زمینه یک هزار و 767 عدد علمک فراتر از برنامه مصوب فعالیت صورت گرفته است که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان به 179 هزار و 891 عدد علمک گاز رسیده است.

زندبگله گفت: 23هزار و 752 مشترک در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی به جمع مشترکین گاز استان مرکزی اضافه شد که در حال حاضر جمع کل مشترکین گاز به 288 هزار مشترک رسیده است.

وی اظهار داشت: از دیگر اقدامات انجام شده این شرکت بهره مندی 69 روستا و سه شهر از نعمت گاز طبیعی بوده است به طوری که روستاهای بهره ‌مند از گاز طبیعی به 294 روستا و شهرهای بهره ‌مند به 27 شهر رسیده است.

وی اظهار داشت: برای انجام پروژه های گازرسانی این استان سال گذشته 169 میلیارد و 683 میلیون ریال اعتبار هزینه شده به طوری که 100 درصد بودجه تخصیص یافته این شرکت جذب شده است.