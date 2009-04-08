کوهدشت رتبه اول جذب مسافران را در لرستان را به خود اختصاص داد

فرماندار کوهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در نوروز امسال بیش از 350 هزار نفر از مسافران نوروزی از امکن زیارتی کوهدشت بازدید کردند.

ابراهیمی با بیان اینکه این میزان زائر از اماکن متبرکه ای چون امامزاده محمد درب گنبد و ابوالوفای این شهرستان بازدید کرده اند، افزود: همچنین مکان های تاریخی چون غار میرملاس، سراب کاکیزه، تنگ شیرز، سد هاله، انارستان سیاب، پارک جنگلی بلوران و دیگر جاذبه های طبیعی این شهرستان مسافران نوروزی زیادی را به خود جذب کردند.

وی همچنین به تشریح اقدامات انجام شده در طول ایام نوروز پرداخت و یادآور شد: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی 10 فضای آموزشی در قالب 50 کلاس درس در ایام تعطیلات نوروز در نظر گرفته شده بود.

فرماندار شهرستان کوهدشت همچنین در ادامه از تلاش های بی وقفه اعضای ستاد تسهیلات نوروزی به ویژه نیروی انتظامی، آموزش و پورش، هلال احمر و راه و ترابری تقدیر کرد.