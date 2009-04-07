به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى سازمان زمینشناسى و اکتشافات معدنى کشور، محمد جواد بلورچى ضمن هشدار نسبت به بروز فرونشست گسترده در بیش از 300 دشت کشور بهدلیل بهرهبردارى بىرویه از ذخایر آب زیرزمینى، گفت: به دلیل اهمیت موضوع کارگروه ویژهاى به همت سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور و با همکارى سازمان نقشهبردارى، ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور، شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو، جهادکشاورزى و سازمان حفاظت محیطزیست تشکیل شده تا به بررسى دقیقتر موضوع بپردازند.
مدیر امور زمین شناسى مهندسى، مخاطرات و زیست محیطى سازمان زمین شناسی افزود: خشکسالىهاى سالهاى اخیر آسیب فراوانى به کشورمان وارد کرده است که با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمهخشک بروز خشکسالىهاى شدیدتر، طى سالهاى آینده امرى دور از ذهن نخواهد بود.
بلورچى با بیان اینکه در دنیا 70، 22 و 8 درصد آب زیرزمینى به ترتیب به مصرف کشاورزى، صنایع و شرب مىرسد، خاطرنشان کرد: در ایران 92 درصد آب زیرزمینى به مصرف کشاورزى و 2 و6 درصد به مصرف صنعت و شرب مىرسد که این مساله با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، بسیار قابل تامل است.
مدیر زمین شناسى مهندسى و مخاطرات سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور با اشاره به پیشبینىهاى انجام شده در سازمانملل درباره نیاز کشورها به آب طى سالهاى آینده، یادآور شد: بر اساس آمار موجود در ایران و مقایسه آن با الگوىهاى ارایه شده، تا 15سال آینده به 50درصد آب بیشتر نسبت به زمان فعلى نیاز خواهیم داشت.
بلورچى از فرونشست زمین بهعنوان پدیدهاى بسیار آرام و کند که بهراحتى متوجه بروز آن نخواهیم شد، یادکرد و گفت: نخستین نتیجه بروز فرونشست در چاهها و با کاهش میزان آب موجود و بیرون زدن لوله جدارههاى آن نمایان مىشود و کشاورزان را با مشکل کاهش آب مورد نیاز مواجه مىکند.
وى در ادامه مناطق 17،18 و 19 شهردارى تهران و اتوبان آزادگان و جاده قدیم ساوه را در معرض بروز بیش از5/1متر فرونشست زمین، عنوان کرد و یادآور شد: فرونشست بزرگى با وسعت 500 کیلومترمربع با نرخ17سانتیمتر در سال، جنوب تهران را که با هیچ رودخانهاى تغذیه نمىشود، تهدید مىکند که با توجه به نقشه محدوده فرونشست در جنوب البرز؛ دشتهاى ورامین، قرچک، مردآباد، مهرشهرکرج و نظرآباد ساوجبلاغ نیز به آن افزوده مىشود.
مدیر زمینشناسى مهندسى و مخاطرات سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور با اشاره به تصاویر ماهوارهاى دشت ورامین و فرونشست ایجاد شده با نرخ 12 سانتىمتر در سال، تصریح کرد: هر 10 سانتىمتر فرونشست ایجاد شده در زمین به معناى 2 متر کاهش ذخیره آبخوان است و این در حالیست که در این منطقه کشاورزى به میزان بسیار گسترده انجام مىشود.
وى از دشت ساوجبلاغ با بیش از 20 سانتىمتر نرخ فرونشست در سال یاد کرد و گفت: این دشت به عنوان رتبه اول کشاورزى استان تهران محسوب مىشود و این در حالیست که بر اساس مطالعات بیشتر چاههاى عمیق این منطقه خشک شده و مخازن آب زیرزمینى آن در سطوح بالا با فاضلاب شهرى تغذیه و مخازن زیرین، خالى از آب مىشود و روند بروز فرونشست را سرعت مىبخشد.
بلورچى ضمن ابراز نگرانى از بروز فرونشست زمین در ابعاد بسیار وسیع در مشهد و دشتهاى آن نیز، خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمق آب زیرزمینى در شهر مشهد 15 تا 20 متر برآورد شده و این در حالیست که مناطق شمال و جنوب آن با 65 متر افت سطح آب زیرزمینى مواجه شده است.
مدیر زمینشناسى مهندسى و مخاطرات سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور در پایان نرخ فرونشست در دشتهاى نیشابور، کاشمر، رفسنجان، زرند، همدان، سمنان، گرمسار، ایوانکى و گلپایگان را بسیار جدى و قابل تأمل ذکر کرد و از آمادگى سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشوربه عنوان متولى بررسى پدیده فرونشست در کشور براى آگاهى بخشیدن به مردم و مسئ ولان درباره این خطر و ارایه راهکارهاى مناسب جهت کاهش خسارات ناشى از آن خبر داد.
نظر شما