سه میلیارد ریال برای تجهیز داروخانه های آذربایجان غربی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم خلیل بنی حبیب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار برای احداث و تجهیز 53 داروخانه جدید هزینه شد.

وی در ادامه از اخذ 25 مورد جواز تاسیس داروخانه جدید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و خاطر نشان کرد: هم اکنون 298 داروخانه خصوصی و دولتی در 17 شهرستان آذربایجان غربی فعال هستند.

بنی حبیب با بیان اینکه سال گذشته با 788 بازرسی از داروخانه های استان 47 داروخانه به دلیل عدم رعایت قوانین و آئین نامه های داروخانه ها به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از تعطیلی 18 داروخانه در سال 87 به دلیل فروش خارج از شبکه و بدون نسخه به افراد خبر داد و افزود: همچنین طی همین مدت 18 داروخانه به خاطر فروش بدون نسخه دارو برای تهیه مواد مخدر و قرص‌های روانگردان استفاده می‌شود، پلمب شدند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در بخش آزمایشگاه پنج هزار و 219 آزمون میکروبی و شیمیایی انجام شد که سه هزار و 614 نتیجه مطابق با استانداردها و یک هزار و 605 مورد غیر منطبق با استاندارد های لازم تشخیص داده شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی با اشاره به موقعیت استراتژیکی آذربایجان غربی و همسایگی با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان و نظارت بر داروهای موجود در داروخانه ها گفت: در بازدید از داروخانه‌های استان دو هزار و 198 آمپول، 66 هزار و 933 عدد قرص، چهار شربت و 188 عدد از سایر محصولات بهداشتی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به سیاست وزارت بهداشت برای توزیع برخی داروهای کمیاب بیماران خاص حداکثر در دو د اروخانه مرکز استان گفت: این اقدام برای جلوگیری از قاچاق، گرانفروشی، و توزیع خارج از شبکه انجام می شود.

بنی حبیب با بیان اینکه در سال گذشته صدور پروانه ساخت برای تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی افزایش 220 برابری داشت، اظهار داشت: تعداد کارخانه‌های تولید مواد غذایی و آرایشی در استان در سال گذشته از 143 مورد به 326 مورد در سال جاری رسیده است.

وی، همچنین از شناسایی 60 کارخانه تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی متخلف در استان خبر داد و بیان داشت: در نتیجه این بازرسی ها 16 کارخانه تعطیل، پروانه یک کارخانه باطل و کالاهای تولیدی 23 کارخانه معدوم شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به وجود آب در شیر تولیدی دو کارخانه تولید لبنیات در استان در سال گذشته تصریح کرد: در این راستا یارانه تولید شیر یاین کارخانه ها حذف یا 50 درصد کاهش یافته است.

وی در پایان از مردم خواست در صورت نیاز برای حفظ سلامتی خود و جلوگیری از برخی مسمومیت های ناشی از مصرف شیر از خریداری شیر خام خودداری کرده و از شیرهای پاستوریزه استفاده کنند.