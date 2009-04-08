ارتقای سلامت عمومی مستلزم توجه به معیارهای علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حسن بهبودی ظهر چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن هفته سلامت در جمع دانش آموزان اظهار داشت: رعایت صحیح اصول بهداشتی و نیز تغذیه سالم و تحرک در نشاط و شادابی جامعه بسیارموثر است که باید نسل جوان جامعه به این مهم توجه اساسی داشته باشد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته سلامت یعنی سلامت در حوادث ادامه داد: ‌هرچند این شعار نوعی نگرانی و استرس ایجاد می کند، اما باید توجه داشت که غفلت از شعار یاد شده نتایج نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.

این مسئول عنوان کرد: حوادث طبیعی باید طوری مدیریت شوند که جامعه بتواند آمادگی روبرو شدن با آن را داشته باشد.

بهبودی افزود: در شرایط کنونی مصرف نوشابه های گازدار، غذاهای مانده، وجود بیماریهای مزمن دهان و دندان و... سلامت جامعه را در معرض خطر قرار می دهند که باید در مدارس به این موارد بیشتر توجه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان یادآورشد: به تعداد هر 400 گیلانی یک پزشک خانواده در استان وجود دارد و این آمار نسبت به برخی استانهای کشور مطلوب است.