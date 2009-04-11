محمد حسن اصغرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: تا کنون مذاکرات و نامه نگاریهای زیادی جهت اخذ مجوز تاسیس این بنیاد با سازمانهای مربوطه داشتیم اما متاسفانه این طرح به دلیل عدم همکاری این سازمانها و پیچیده بودن مراحل اداری به نتیجه مثبتی نرسیده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم در سالی که توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف" نامیده شده کاغذبازی در ادارات هم کمتر و روند رسیدگی به درخواستها آسانتر شود و ادارات دولتی به سازمانهای مردم - نهاد تسهیلات بیشتری ارائه دهند چرا که در تاسیس این قبیل نهادها سود مادی در نظر نیست و هدف اعتلای فرهنگ کشور است.

اصغرنیا درادامه صیانت از آثار و جلوگیری از انتشار نامناسب آثار دکتر معین، ارتقای سطح کیفی، اعطای بورسیه به دانشجویان زبان و ادبیات فارسی برای گسترش زبان فارسی، معرفی مشاهیر ادبی و هنری کشور، تاسیس مدرسه عالی فرهنگ و ادب در استان گیلان و انتشار گاهنامه‌ای با عنوان "مشاهیر ایران" را از جمله اهداف تاسیس بنیاد معین برشمرد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در خصوص تامین هزینه‌های این بنیاد گفت: بنیاد دکتر معین سازمانی مردم - نهاد است که بودجه آن از محل کمکهای مردمی و بخش خصوصی تامین خواهد شد.

پیشنهاد تاسیس بنیاد دکتر معین را اصغرنیا، مرداد ماه سال گذشته در مراسم بزرگداشت وی که در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد مطرح کرد.

وی در آن مراسم گفت: باید با تأسیس بنیادی به نام بنیاد معین از حقوق مرحوم دکتر محمد معین دفاع شود تا پس از گذشت 30 سال از درگذشت این استاد برجسته ادبیات هر ناشری به هر صورتی که می‌خواهد اقدام به چاپ آثارش نکند چرا که چاپ سرشار از اشتباه فرهنگ معین به نام وی لطمه می‌زند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد در آن مراسم با اشاره به ضرورت تاسیس چنین بنیادی تصریح کرد: خانه دکتر معین از سوی خانواده ایشان به شهرداری اهدا شده تا به صورت موزه و کتابخانه محمد معین درآید. ولی چندی پیش که ما برای بزرگداشت ایشان در آن منزل بودیم متوجه شدیم که شهرداری تعدادی کلاس خطاطی و نقاشی در آنجا برگزار می‌کند و از بخشی از خانه نیز به عنوان مهدکودک شهرداری منطقه 14 استفاده می‌شود و حتی نام خانه نیز عوض شده است.

اصغرنیا چندی پس ازآن نیز در گفتگو با یکی از خبرگزاریها خبر داد که بنیاد دکتر محمد معین با ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیتش را به زودی آغاز می‌کند.

وی با اعلام اینکه بنیاد محمد معین در مرحله‌ ثبت در وزارت ارشاد قرار دارد و با به ثبت رسیدن، انجمن فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد اظهار داشت: ما فرم ثبت بنیاد را از وزارتخانه تهیه کرده‌ایم و می‌بایست با تکمیل فرم و احراز شرایط توسط وزارتخانه، اساسنامه‌ ۳۵ماده‌یی را که از سوی وزارتخانه تهیه و تدوین شده است، امضا و برای تحقق آنها تلاش کنیم.

اعضای هیئت‌ مؤسس این بنیاد محمدحسن اصغرنیا، مهدی محقق و مهدخت معین (فرزند دکتر معین) هستند که قرار است این بنیاد را در منزل شخصی دکتر محمد معین در تهران تاسیس کنند.

محمدحسن اصغرنیا که از همشهریان دکتر معین است با همکاری دکتر کیانوش کیانی، کتابی با عنوان "ستاره شمال" منتشر کرده که مشتمل بر شرح زندگی، اسناد و نامه‌های علمی این استاد زبان و ادبیات فارسی است.