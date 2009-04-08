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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

اولین نمایشگاه آثار طراحی فرش در لنگرود دایر شد

اولین نمایشگاه آثار طراحی فرش در لنگرود دایر شد

رشت - خبرگزاری مهر: اولین نمایشگاه آثار طراحی فرش طی مراسمی با حضور هنرمندان و مسئولان در شهرستان لنگرود دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود، این نمایشگاه به همت اداره ارشاد لنگرود و با همکاری انجمن هنرهای تجسمی در گالری این اداره برپا شده است.

در این نمایشگاه بیش از 15 اثر از طراحی فرش هنرمند گیلانی سهیل تراب نژادی لنگرودی در معرض دید علاقمندان قرارگرفته است.

این هنرمند لنگرودی متولد 1364، کارشناس فرش گرایش طراحی است و در رشته های طراحی فرش، تذهیب، طراحی، نقاشی، خوشنویسی و مجسمه سازی فعالیت دارد.

در اولین نمایشگاه آثار طراحی فرش انگیزه برپایی نمایشگاه آشنایی مردم به هنرهای سنتی ایرانی و جذب جوانان و علاقمندان به این رشته هنری و دیرینه است.

اولین نمایشگاه آثار طراحی فرش که در گالری مجتمع فرهنگی و هنری شهید بهشتی اداره ارشاد لنگرود دایر شده است و تا 20 فروردین بر روی بازید کنندگان گشوده است.

کد مطلب 856385

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