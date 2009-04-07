حمایت از مقاومت گزینه سوریه برای برقراری صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد در نشست رهبری مرکزی جبهه ملی پیشرو

تاکید کرد حمایت از مقاومت گزینه سوریه در راه برقراری صلح عادلانه و فراگیر در منطقه خاورمیانه است.



جبهه ملی پیشرو ائتلافی متشکل از چند حزب به ریاست حزب بعث حاکم است.

بشار اسد خاطر نشان کرد که این موضوع(حمایت از مقاومت) در چارچوب پایبندی سوریه به رویکرد ملی و پایبندی به حقوق عربی و مقابله با تلاشهایی است که برای تضییع آن صورت می گیرد.



رئیس جمهوری سوریه همچنین بر ضرورت استفاده از گشایش در روابط عربی برای ایجاد شیوه فعال و موثر در فعالیت عربی مشترک تاکید کرد.



روابط عربی در چندین محور به ویژه میان دمشق از یک سو و ریاض و قاهره از سوی دیگر بهبود یافته است.