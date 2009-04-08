مایلی کهن از فوتبال ایران شناخت کاملی دارد/ توان شکست کره را داریم

حسین کعبی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : فدراسیون فوتبال با انتخاب مایلی کهن بهترین تصمیم را گرفت چرا که ایشان تجربه و شایستگی این مسئولیت را دارد و تنها باید همه او را در این مسئولیت سخت کمک کنند.

کعبی اضافه کرد: مهمترین ویژگی آقای مایلی کهن صداقت ایشان است که همواره و تحت هر شرایطی بدور از ملاحظه کاری آنچه که به صلاح فوتبال کشور است را بیان می کند و به نظر من این صداقت، او را در تیم ملی موفق خواهد کرد.

مدافع تیم ملی تاکید کرد: ایشان مربی است که حق را به حقدار می دهد و اطمینان دارم وی شایسته ترین نفرات را به تیم ملی دعوت خواهد کرد وحقی از هیچ بازیکن شایسته و آماده ای ضایع نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه درمقطع حساس فعلی باید انتقادها را کنار گذاشت و تنها به فکر موفقیت تیم ملی بود، اظهار داشت: از رسانه ها و مردم می خواهم در شرایط کنونی گذشته ها را فراموش کنند و با حمایت یکپارچه خود شرایط صعود تیم ملی و تقویت روحی ملی پوشان را فراهم کنند.

کعبی با تاکید بر اینکه تیم ملی مقابل کره شمالی بازی سختی در پیش دارد اما فوتبال ایران توان شکست این تیم را دارد تصریح کرد: پیروزی در خاک کره شمالی دور از دسترس فوتبال ایران نیست همانطور که پیش از توانسته ایم این تیم را شکست دهیم.

ملی پوش فوتبال کشورمان اضافه کرد: تاکنون در سه مسابقه مقابل کره شمالی بازی کرده ام و در هر سه بازی توانسته ایم کره را مغلوب کنیم و اعتقاد دارم اگر تیم ملی از نظر روحی دوباره بازسازی شود باز هم می توانیم این تیم را در خاک خودش شکست دهیم.

وی تاکید کرد: توان فوتبال ایران بازی که مقابل عربستان انجام دادیم نبود و متاسفانه در آن بازی تیم ملی نتوانست مطابق انتظارات عمل کند.

کعبی در بخش پایانی سخنان خود درباره درگیری خود با یکی از هواداران در پایان دیدار با عربستان یادآور شد: قبول دارم که رفتار من نسبت به آن هوادار شایسته و برازنده یک بازیکن تیم ملی نبود ولی قبول کنید بعد از باخت به عربستان به شدت ناراحت بودیم و حرف های آن هوادار در حالی که تیم ملی از نظر روحی شرایط مناسبی نداشت ، باعث شد کنترلم را از بدهم.

ملی پوش کشورمان اضافه کرد: از کمیته انضباطی و آقای شریفی تشکر می کنم که در جلسه ای که با آن هوادار برگزار شد، دلیل بروز حادثه را بررسی کردند تا دیگر شاهد تکرار اینگونه حوادث در فوتبال کشورمان نباشیم.