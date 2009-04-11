دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استفاده از سیستمهای سیار رادیولوژی و تصویربرداری در تمام دنیا متداول است اما تا این لحظه چنین سیستمی در برنامه های وزارت بهداشت گنجانده نشده است.

بر اساس آمارهای جهانی، ایران جزو 10 کشور نخست حادثه خیز جهان از لحاظ کیفیت، شدت و تنوع حوادث است.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران در توضیح این سیستمها گفت: امکانات تصویربرداری سیار از جمله ام آر آی و سی تی اسکن به صورت کانتینرهایی است که اگر حادثه ای در نقطه ای رخ داد بلافاصله در محل حاضر و به وضعیت مصدومان رسیدگی کند.

بر اساس آمار بیش از 43 مورد از حوادث غیرمترقبه در جهان وجود دارد که شایع ترین آن زلزله است و تقریبا در 50 سال اخیر میانگین هر سه سال یکبار یک حادثه زلزله سنگین در کشور رخ داده است.

امکانات تصویربرداری سیار باعث کاهش عوارض مصدومیتها می شود.



صداقت به زلزله بم اشاره کرد و افزود: قطعا اگر چنین سیستمهای سیاری در آنجا وجود داشت در کاهش مصدومیتها و آسیبها تاثیرگذار بود.

آمارها می گوید 83 درصد جمعیت کشور در مناطق با خطر نسبی زمین لرزه زیاد و خیلی زیاد سکونت دارند که به طور میانگین هر 3 سال یک زلزله بزرگ در ایران رخ داده است.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران همچنین به استفاده از سیستمهای سیار تصویربرداری که از آنها به عنوان تصویربرداری به صورت موبایل نام برده می شود. در مناطقی که امکان سرمایه گذاریهای چند میلیاردی وجود ندارد اشاره کرد و گفت: با وجود چنین سیستمهایی می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد تا امکان ارائه خدمات در شهرهای کوچک و مناطق محروم فراهم شود.

صداقت با تاکید بر اینکه درصد کمی از خدمات تصویربرداری و رادیولوژی به صورت اورژانسی است افزود: وزارت بهداشت نه تنها تاکنون فکری برای ایجاد چنین سیستمهایی نکرده که حتی مجوزی هم برای بخش خصوصی صادر نکرده است.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد: قدر مسلم با استفاده از این سیستمها که هزینه زیادی ندارد می توان عوارض مصدومیتها را کاهش داد.