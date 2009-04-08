بانک سئوالات گفتمان دینی در اردبیل راه ‌اندازی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت ‌الاسلام مهدی ستوده صبح چهارشنبه در نشست مشترک مدیران موسسات و مراکز قرآنی استان با استاندار اردبیل اظهار داشت: با این روش برای سئوالات مخاطبانی که در جلسات گفتمان دینی به دلیل کمبود وقت پاسخ داده نشده، امکان پاسخگویی فراهم می ‌شود.

وی گفتمانهای دینی را به لحاظ دارا بودن موقعیت خاص اجرایی و شیوه تبلیغ چهره به چهره از تاثیرگذارترین و نتیجه‌ بخشترین برنامه‌های فرهنگی کشور و استان اعلام کرد و افزود: کتابهای تخصصی این سئوالات نیز چاپ و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان عدم پاسخگویی مناسب و به موقع شبهات فکری افراد را از مشکلات امروزی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: گفتمانهای دینی با پاسخگویی به سئوالات مخاطبان توانسته است بسیاری از مشکلات و معضلات فرهنگی جامعه را رفع کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سازمان تبلیغات اسلامی اردبیل برای شبه ‌زدایی از افکار جوانان با اجرای گسترده طرح گفتمانهای دینی، سهمی عمده در امر پاسخگویی به شبهات دینی دارد.

ستوده اجرای گفتمانهای دینی را در استان اردبیل چشمگیر دانست و یاد آور شد: در سال گذشته اصل نو آوری در برگزاری گفتمانهای دینی مد نظر بود که با استفاده از ایده و افکار پژوهشگران جوان، گفتمانهایی با سبک متفاوت و در عین حال مفید و موثر برگزار کردیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از دو هزار و 157 گفتمان دینی در سطح استان اردبیل برگزار شد، عنوان کرد: این گفتمانها با موضوعات نوآوری و شکوفایی، عرفانها و نکات انحرافی، زن و خانواده و عفاف و حجاب برگزار شد.

ستوده در پایان مهمترین عامل در افزایش تعداد گفتمانهای دینی در استان اردبیل را تعامل با ادارات و سازمانهای دولتی به ویژه اتحادیه انجمنهای دانش‌ آموزی دانست.