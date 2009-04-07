امکان مشاهده نمرات تاثیرگذار در نتیجه نهایی کنکوریها فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در آزمون سراسری سال 1388 نمرات دروس امتحانات نهائی سال سوم دبیرستان نظام جدید دیپلمه سالهای 84، 85 ، 86 و87 به میزان 15 درصد در نتیجه آزمون سراسری آنان اعمال خواهد شد علاوه بر اطلاعات ثبت نامی، اطلاعات دریافتی از وزارت آموزش و پرورش درخصوص نمرات امتحانات نهایی سال سوم اینگونه داوطلبان نیز بر روی سایت قرار داده می‌شود.

کلیه داوطلبانی که در موعد مقرر نسبت به ثبت ‌نام در آزمون سراسری سال 1388 اقدام کرده و اطلاعات خواسته شده را از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور وارد کرده اند درهفته آخر فروردین ماه به مدت 3 روز می توانند این اطلاعات را مشاهده کنند.

این اطلاعات برای مشاهده داوطلبان و و به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده قرار بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار داده می شود.

داوطلبان آزمون سراسری سال 1388 می توانند با استفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت ‌نام خود، اطلاعات ثبت ‌نامی را مشاهده و در صورتی که نیاز به اصلاح مورد یا مواردی باشد بر اساس دستورالعملهای مندرج در سایت نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.