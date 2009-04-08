مجوز انتشار چهار نشریه در لرستان صادر شد

سیدعارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مجوز این نشریات در روزهای پایانی سال گذشته و از سوی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد صادر شده است.

وی یادآور شد: هفته نامه "نگین زاگرس" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی غلامرضا لونی، هفته نامه "شهاب آسمانی" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدشهاب پورهاشمیان، هفته نامه "لرستان ورزشی" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا جایدری و ماهنامه فرهنگ بانوان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی لیلا بیگدلو نشریات تازه مجوز گرفته استان لرستان هستند.