  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

مجوز انتشار چهار نشریه در لرستان صادر شد

مجوز انتشار چهار نشریه در لرستان صادر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره ارشاد لرستان از صدور مجوز انتشار چهار نشریه در این استان خبر داد.

سیدعارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مجوز این نشریات در روزهای پایانی سال گذشته و از سوی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت  ارشاد صادر شده است.

وی یادآور شد: هفته نامه "نگین زاگرس" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی غلامرضا لونی، هفته نامه "شهاب آسمانی" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدشهاب پورهاشمیان، هفته نامه "لرستان ورزشی" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا جایدری و ماهنامه فرهنگ بانوان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی لیلا بیگدلو نشریات تازه مجوز گرفته استان لرستان هستند.

کد مطلب 856475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها