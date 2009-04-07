اتحادیه اروپا درباره پذیرش زندانیان گوانتانامو به نتیجه نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای یو آبزرور چاپ لوکزامبورگ، وزیران کشور و دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از اتمام دیدار خود در این شهر درباره پذیرفتن یا نپذیرفتن زندانیان گوانتانامو پس از بسته شدن این زندان به نتیجه نرسیدند.

"ایوان لانگر" وزیر کشور جمهوری چک که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، پذیرش زندانیان گوانتانامو در کشورش را غیرقابل قبول اعلام کرد و خواستار یک اقدام هماهنگ از سوی این اتحادیه در ارتباط با زندانیان مزبور شد.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار بسته شدن زندان مخوف گوانتانامو در یک سال آینده شده است، اما هنوز آینده زندانیان این زندان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا با درخواست جامعه جهانی برای بستن این زندان مخالفت کرده بود.