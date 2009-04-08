کشاورزان شرق اصفهان نیازمند حمایتهای دولت هستند

نیره اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: تامین آب اصفهان از مسائل مهمی است که باید با توجه به دو سال خشکسالی گذشته بر اجرای آن اهتمام و توجه داشت.

وی ادامه داد: یک شغله بودن کشاورزان شرق اصفهان از جمله مسائلی است که باید همواره مورد توجه هیئت دولت قرار گیرد چنانچه از سوی حاکمیت به آنان نیز اعلام شده بود اگر کشتی را نیز بکارند آب موجود برای آبیاری آن کشت را نمی دهند.

اخوان همچنین اذعان داشت: کسانی که در گذشته ای نزدیک زکات به دیگران پرداخت می کردند را اکنون باید دریافت و به آنان توجه کرد.

ترمیم شبکه فاضلاب اصفهان ضروری است

این نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: موضوع ترمیم لوله های فاضلاب اصفهان از جمله نیازهای ضروری است که باید در سفر هیات دولت و رئیس جمهور به اصفهان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین احداث شبکه های فاضلاب در مناطق حاشیه ای اصفهان را ضروری خواند.

اخوان تصریح کرد: در حال حاضر برخی از مناطق اصفهان در آب شرب خود خیز دچار مشکل هستند و در این خصوص به مناطق اطراف کوهپایه اصفهان اشاره کرد.

این نماینده مردم اصفهان همچنین احداث یک بیمارستان در شرق اصفهان را ضروری خواند و گفت: یکی از نیازهای ضروری شرق اصفهان احداث یک بیمارستان است تا از این طریق بتوان مسیر طولانی 6 بخش مستقر در این منطقه را برای دسترسی به بیمارستان کوتاه نماییم.

اخوان همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر مناطق محروم در اصفهان زیاد است و باید اقداماتی را که در کاهش این مناطق محروم موثر است به انجام رسانید.