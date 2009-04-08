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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۸:۴۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر ـ گروه بین‌الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه‌های خارجی به این شرح است.

-دو عضو کنگره آمریکا برای بازدید از غزه وارد این منطقه شدند.

-آویگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد : مذاکرات صلح به بن بست رسیده است.

-باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در خلال دیدارش از عراق درباره آینده این کشور هشدار داد و اظهار داشت : وضعیت امنیتی عراق ، زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی را از عراق مشخص می کند.

-منابع خبری از دسیسه و توطئه یهودیان تندرو برای حمله به مسجد الاقصی خبر دادند.

-نیروهای امنیت داخلی لبنان روزگذشته 56 فرد مظنون به انجام عملیات خرابکارانه را دستگیر کردند.

-منابع خبری اعلام کردند : مقامات مصری از 50 فلسطینی، مصری و لبنانی به اتهام گرایش داشتن به حزب الله و حمایت از حماس در غزه بازجویی و تحقیق می کنند.

-فرستاده سابق آمریکا به سودان صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به اتهام دست داشتن در کشتار دارفور محکوم کرد. 

-معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرد : اوباما می تواند ترور شود.

-دانشگاهیان ایرانی و آمریکایی در ژنو دیدار کردند.

-جوزف بایدن معاون باراک اوباما اعلام کرد: اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد.

-حکم حبس سه ساله منتظر الزیدی خبرنگار شبکه العراقیه که در آخرین سفر بوش به عراق به سوی وی کفش پرتاب کرده بود و به یک سال کاهش یافت. 

-مصر 20 مظنون قاچاق اسلحه را دستگیر کرد.

-سفیر روسیه درآمریکا اظهار داشت : تهدید بودن ایران یک افسانه است.

کد مطلب 856521

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