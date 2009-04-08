به گزارش خبرنگار مهر،دهمین فیلم بهرام بیضایی در مقام نویسنده و کارگردان پس از "سگ‌کشی" است. در این فیلم در فیلم که مسائل پشت صحنه سینمای ایران می‌پردازد مژده شمسایی، علیرضا جلالی‌تبار، مجید مظفری، شقایق فراهانی، هدایت هاشمی، افشین هاشمی و حسام نواب‌صفوی نقش‌آفرینی می‌کنند.

این فیلم در بیست و هفتمین جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مخاطبان در بخش بین‌الملل، سیمرغ بلورین بهترین تدوین و همچنین طراحی صحنه و لباس و چهره‌پردازی را از بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) دریافت کرد.





سوپراستار

"وقتی همه خوابیم" از چهارشنبه 28 اسفند پارسال در گروه سینما قدس اکران شد و پس از 16 روز نمایش در 18 سینما 146 میلیون تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 73000 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 4563 نفر بوده که 254 مخاطب روزانه در هر سینما برای "وقتی همه خوابیم" ثبت می‌شود.

"بیست" سومین فیلم عبدالرضا کاهانی پس از "آن جا" است. این فیلم درباره یک تالار پذیرایی است که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند. تالار قرار است 20 روز دیگر تعطیل شود و آنها در روزهای باقیمانده باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد.

مهتاب کرامتی، پرویز پرستویی،علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی و فرشته صدرعرفایی بازیگران، کاهانی و حسین مهکام فیلمنامه‌نویس، مسعود سلامی مدیر فیلمبرداری، شیما منفرد تدوینگر و منشی صحنه، عباس رستگارپور صدابردار، مهران احمدی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، سلیمان علیمحمد سرمایه‌گذار، عباس درخشنده و جمهور شکیبا مدیران تولید و پوران درخشنده تهیه‌کننده فیلم هستند.

"بیست" در بیست و هفتمین جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن و مرد مکمل برای مهتاب کرامتی و علیرضا خمسه و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را به کاهانی اختصاص داد. این فیلم از چهارشنبه 28 اسفند در گروه سینما عصر جدید اکران شد و پس از 16 روز نمایش در 19 سینما 000/500/147 تومان فروش کرده است.

این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 73750 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم 4609 نفر بوده که 243 مخاطب روزانه در هر سینما برای "بیست" ثبت می‌شود.

"سوپراستار" یازدهمین فیلم تهمینه میلانی پس از "تسویه‌حساب" است. این فیلم داستان یک ستاره سینما به نام کورش است که با دختر نوجوانی از طرفدارانش برخورد می‌کند که مدعی است دختر ناخواسته او است. شهاب حسینی، فتانه ملک‌محمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع از بازیگران فیلم هستند.

از دیگر عوامل می‌توان به میلانی فیلمنامه‌نویس بر اساس رمانی از هرمان هسه، محمد نیک‌بین تهیه‌کننده، حسین ابوالصدق صداگذار و ناصر چشم‌آذر آهنگساز اشاره کرد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی از بخش سودای سیمرغ و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن برای فتانه ملک‌محمدی از بخش بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره فجر از جوایز این فیلم هستند.

این فیلم از چهارشنبه 28 اسفند 87 در گروه سینما آزادی اکران شد و پس از 16 روز نمایش در 24 سینما 000/500/291 تومان فروش کرده است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 145750 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم 9109 نفر بوده که 380 مخاطب روزانه در هر سینما برای "سوپراستار" ثبت می‌شود.

"اخراجی‌ها 2" دومین ساخته مسعود ده‌نمکی و دنباله فیلم پرفروش "اخراجی‌ها" است. این فیلم به تهیه‌کنندگی حبیب‌الله کاسه‌ساز داستان اسارت همرزمان مجید سوزوکی را به تصویر می‌کشد و در بیست و هفتمین جشنواره فجر جایزه ویژه هیئت داوران بخش نگاه نو را به خود اختصاص داد.





اخراجی‌ها 2

جواد رضویان، کامبیز دیرباز، شیلا خداداد، امیریل ارجمند، اکبر عبدی، مهران رجبی، امین حیایی، نگار فروزنده، نیوشا ضیغمی، ارژنگ امیرفضلی، حسام نواب‌صفوی، منوچهر آذر، محمدرضا و مهراوه شریفی‌نیا، شهره لرستانی، مینا جعفرزاده، لیلا بلوکات از بازیگران و بهزاد مصلحی تدوینگر فیلم هستند.

"اخراجی‌ها 2" از چهارشنبه 28 اسفند در گروه سینما استقلال اکران شد و پس از 16 روز نمایش در 29 سینما 000/500/754/1 تومان فروش کرده است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 877250 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم 54828 نفر بوده که 1891 مخاطب روزانه در هر سینما برای "اخراجی‌ها 2" ثبت می‌شود.