محمدحسن اصغرنیا مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: این مراسم روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه با حضور استادان زبان و ادبیات فارسی در آستانه اشرفیه گیلان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هنوز اسامی میهمانان این مراسم قطعی نشده است، گفت: با توجه به اینکه دکتر معین شخصیتی ملی است و برای فرهنگ و ادب ایران زحمات فراوانی کشیده سعی می‌کنیم تا با دعوت از میهمانان برجسته و خبرنگاران این مراسم را در سطح ملی برگزار کنیم.

اصغرنیا در ادامه با اشاره به سوابق دکتر محمد معین خاطر نشان کرد: وی اولین دکتری زبان و ادبیات فارسی ایران را در سن 67 سالگی از دانشگاه تهران گرفته است و در دفاعیه او استاد ملک الشعرا بهار، استاد تدین و استاد ابراهیم پورداوود حضور داشتند.

نویسنده کتاب "ستاره شمال" (درباره زندگانی دکتر محمد معین) گفت: دکتر معین شخصیتی است که در سال 1338 پیشنهاد تاسیس دایره المعارف شیعه را مطرح و مرحوم آیت‌الله طباطبائی، شهید مطهری، مرحوم آیتی ، مرحوم سید جعفر شهیدی، سید حسین نصر و احمد آرام را به عنوان اعضای اصلی این بنیاد پیشنهاد کرد. دکتر معین همچنین پرفسور لویی ماسینیون نویسنده کتاب "سلمان پاک" و هانری کربن را به عنوان اعضای وابسته بنیاددایره‌المعارف شیعه پیشنهاد کرد.

دکنر محمد معین 9 اردیبهشت سال 1297 شمسی در خانواده‌ای متدین در رشت به دنیا آمد و تحصیلات دبستانی را در مدرسه اسلامی به پایان برد و پس از سپری کردن دوره متوسطه در رشت برای ادامه تحصیلات رهسپار تهران شد و با پایان بردن دوره تحصیلات تکمیلی به عنوان استاد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شناخته شد.

سرانجام دکتر معین در 9 آذر 1345 از بازگشت از ترکیه کسالت پیدا کرد و گفته می‌شود که در اثر اشتباه پزشک به بیهوشی عمیق چندساله فرو رفت و روز 13 تیرماه 1350 درگذشت.

علاوه بر فرهنگ معین، "حافظ شیرین سخن"، "یک قطعه شعر در پارسی باستان"، "یوشت فریان و مرزبان نامه"، "شاهان کیانی و هخامنشی در آثار الباقیه"، تصحیح " ارداویرافنامه"،" روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی"، "پورداوود، ترجمه احوال و آثار"، "مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی، با مقدمه مشروح به زبان فرانسه به قلم هانری کربن"، "حکمت اشراق و فرهنگ ایران" از جمله آثار دکتر معین به شمار می‌آید.