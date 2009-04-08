مهدی سحابی: ترجمه متون فلسفی پس از انقلاب پیشرفت چشمگیری داشته است

مهدی سحابی مترجم ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: ترجمه در ایران یک روند مداوم و رو به پیشرفتی را طی کرده و خوشبختانه برداشتها از فن ترجمه در مقایسه با گذشته صحیح‌تر شده و مترجمان بسیار دقیق‌تر، با احساس‌تر و مسئولیت پذیر شده‌اند.

وی با بیان این که ترجمه همچون ادبیات متاثر از مسائل اجتماعی نیست، تصریح کرد: تنها تفاوتی که در سه دهه اخیر با قبل از آن پدید آمده این است که در گذشته بیشتر از دو زبان انگلیسی و فرانسوی و کمتر از روسی ترجمه می‌شد اما امروز از زبانهای مختلفی چون ایتالیایی، اسپانیایی و به‌ویژه آلمانی ترجمه می‌شود.

مترجم رمانهایی چون "سرخ و سیاه" نوشته استاندال، "مادام بوواری" نوشته گوستاو فلوبر، "در جستجوی زمان از دست رفته" نوشته مارسل پروست در ادامه اظهار داشت: ترجمه از چهار دهه پیش به این طرف یک روند منظم و روبه رشدی داشته و این پیشرفت نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز قابل ملاحظه است.

وی به دلایل افزایش ترجمه در دهه‌های اخیر پرداخت و گفت: دانشگاه آزاد با پرورش دانشجویان در رشته‌های زبان و ادبیات خارجی نقش بسزایی در افزایش کمی ترجمه داشته است اما این نقش در افزایش کیفیت وجود ندارد.

سحابی با بیان اینکه افزایش ترجمه در دیگر حوزه‌های علمی چون فلسفه و علوم مدرن یکی از پیامدهای انقلاب است، خاطرنشان کرد: پس از انقلاب ترجمه در حوزه‌های فلسفه و علوم مدرن به میزان چشمگیری افزایش یافت به همین دلیل این وضعیت پیشرفت درخشانی در حوزه ترجمه محسوب می‌شود.

وی در واکنش به این ادعا که افزایش ترجمه موجب کاهش آثار تالیفی در ایران شده است، اذعان کرد: ترجمه نقشی در کاهش تالیف ندارد حتی ترجمه زیاد با تشویق نویسندگان به فعالیت بیشتر منجر به افزایش تالیف می‌شود.

این مترجم با بیان اینکه نسبت به وضعیت ترجمه در ایران خوشبین هستم در ادامه گفت: ناشران هم توجه ویژه‌ای به امر تالیف دارند و در کنار بودجه‌ای که به بخش ترجمه اختصاص داده‌اند برای بخش تالیف هم بوجه‌ای در نظر گرفته‌اند اما اینکه چرا ما باز تالیف کمتر است باید در جای دیگر دنبال ریشه‌های آن بود.