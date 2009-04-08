مرتضی طلایی در گفتگو با مهر : اقدام قالیباف پاسخ به تشنگان قدرت بود / رویکرد انتخاباتی قالیباف تحقق حضور حداکثری مردم است

عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر افزود : گفتمان اصولگرایی اصلاح طلبانه ، راه تحقق شعارها و آرمان های اصیل انقلاب و راهبردی است که رهبر معظم انقلاب نیز آن را «راه صحیح» می خوانند . لذا باید توجه داشت هیچ یک از جریان های موجود سیاسی به تنهایی قادر به تحقق آرمان ها و شعارهای انقلاب نیستند .

مرتضی طلایی با اشاره به اظهارات اخیر شهردار تهران در مورد انتخابات گفت : اقدام شهردار تهران را باید پاسخی به تشنگان قدرت دانست . آقای قالیباف علی رغم داشتن برنامه مدون و روشن اعلام کرد که داوطلب حضور در انتخابات نیست و حال باید دید جریان هایی که هر اقدام مثبت و خدمت شهرداری به شهروندان تهرانی را با برچسب انتخاباتی بودن خدشه دار می کردند برای اقدام های خودشان چه پاسخی دارند ؟

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود : مدیریت شهری همواره تلاش کرده عرصه خدمتگذاری به مردم را از دعواهای سیاسی پاک نگه دارد و قطعا این خدمت صادقانه و کارآمدی خردمندانه باعث به وجود آمدن منزلت ویژه ای نزد افکار عمومی شده است .

طلایی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که برخی ناظران معتقدند اینکه آقای قالیباف اعلام کرده فعلا داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نیست یک تاکتیک انتخاباتی است ، گفت : در رویکرد تکلیف گرایانه تکلیف و وظیفه بر اساس منافع نظام مشخص می شود و نه تخیلات سیاسیون قدرت طلب .

وی افزود : دکتر قالیباف بیان داشته اند که فعلا" احساس تکلیف نمی کنند و قطعا هر زمان که تکلیفی برای ایشان ایجاد شود ، حضوری فعال در عرصه انتخابات خواهند داشت .

طلایی با بیان اینکه چهره ای که دکتر قالیباف از سیاست ورزی به طور عام واصولگرایی به طور خاص ارائه می دهد چهره ای به روز، کارآمد و اخلاقی است ، اظهار داشت : این چهره می تواند در آینده ای نه چندان دور باعث ارتقای اعتبار اصولگرایی و حتی سیاست ورزی در سپهر سیاسی کشور شود.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران ، اظهارات دکتر قالیباف را می توان الگویی جدید برای سیاست ورزی برشمرد و سیاسیونی که در پیدا کردن مسیر ارتباط با مردم ، راه را گم کرده اند باید در نگرش های خود تجدید نظر کنند.

وی با بیان اینکه دکتر قالیباف همانطور که در مصاحبه اخیر خود نیز بیان داشته اند ، هیچگاه داوطلب مقام و مسئولیت نبوده و همواره بر اساس وظیفه و تکلیف عمل کرده اند ، اظهار داشت : در دیدگاه تکلیف گرایانه حرکت بر مدار قدرت مفهومی ندارد .

طلایی تاکید کرد: فردی که معتقد به رویکرد تکلیف گرایانه است نگاه خود را بر اساس امنیت ملی ، منویات مقام معظم رهبری ، منافع کشور ، ملت و نظام و در سایه حفظ ارزش ها تنظیم می کند .

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین با انتقاد از اینکه برخی بنا دارند این اقدام شهردار تهران را به نفع جریان های منتسب به خود مصادره کنند اظهار داشت : اگر آقای قالیباف بنای سهم دهی و سهم خواهی داشت به طور حتم این گونه رفتار نمی کرد . فراموش نکنیم که در تفکر تکلیف گرایانه سهم خواهی از قدرت معنایی ندارد .

طلایی با اشاره به اینکه شهردار تهران و همفکرانش تمام تلاش خود را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به کار خواهند بست گفت : بدون شک آقای قالیباف له یا علیه هیچ شخص ، جریان و گروهی حرکت نخواهد کرد و مهمترین اصل در انتخابات پیش رو مشارکت گسترده مردم خواهد بود.