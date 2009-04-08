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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

تغییر در وزارت بهداشت/

مدیرکل دانشجویان شاهد وزارت بهداشت مشاور وزیر در امور ایثارگران شد

مدیرکل دانشجویان شاهد وزارت بهداشت مشاور وزیر در امور ایثارگران شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت را به سمت مشاور وزیر در امور ایثارگران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبر حسینی نژاد مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با حفظ سمت، این حکم را دریافت کرده است.

پیش از این دکتر حسنی مسئولیت مشاور وزیر در امور ایثارگران را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشی بر عهده داشت.

کد مطلب 856557

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