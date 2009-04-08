خراسان جنوبی دومین استان ایمن در تعطیلات نوروزی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم کریم ‌پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش بی ‌وقفه مجموعه راهداری و دیگر دستگاه‌ های ذی ‌ربط نقش مؤثری در کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ‌ای استان در تعطیلات نوروز داشت به طوری ‌که آمار تلفات جانی در راه‌ های حوزه استحفاظی در این ایام نسبت به سال‌های گذشته سیر نزولی چشمگیری داشته است.



وی با بیان اینکه 126 راهدار در قالب 35 اکیپ راهداری در محورها ی پرترافیک استان از 25 اسفند به مدت 20 روز حضور داشتند، گفت: به منظور امداد رسانی به مسافران نوروزی با تشکیل گروه‌های راهداری لکه‌ گیری و تکمیل علائم اطلاعاتی، اخباری و مرمت گاردریل‌های صدمه دیده انجام و برای رفع نقص چراغ‌ های چشمک ‌زن و شستشوی علائم اقدام شد.

معاون راهداری اداره‌ کل راه و ترابری خراسان جنوبی ادامه داد: با به کارگیری تجربه و تخصص اکیپ ‌های برف‌ روبی در تمامی راهدارخانه‌ ها و گردنه ‌های در نظرگرفته شده با استفاده از وسایل تجهیزات مکانیکی هماهنگ با سایر سازمان‌ها خدمات لازم به مسافران ارائه شد.

کریم ‌پور با اشاره به افزایش سفر گردشگران و مسافران نوروزی به استان و تمهیدات لازم برای سفری ایمن برای آنان اظهارداشت: توزیع فرم ‌های نظرخواهی در ورودی محورهای استان، نصب بنر و پارچه با عنوان شعارها ی ایمنی و هشدار دهنده و پاسخگویی به مسافران در مورد آخرین وضعیت راه‌های استان از طریق تلفن گویا از دیگر اقدامات اداره‌ کل راه و ترابری استان در راستای ایمن‌سازی و کاهش سوانح جاده‌ ای در سطح راه‌ های ارتباطی استان در ایام نوروز بوده است.