فواد سنیوره نامزد انتخابات پارلمانی لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سرانجام در آخرین روز از مهلت اعلام نامزدی برای شرکت در انتخابات پارلمانی آتی لبنان و بعد از هیاهوی رسانه ای فراوان، روزگذشته فواد سنیوره خود را نامزد شهر صیدا معرفی کرد.

به این ترتیب با اعلام نامزدی سنیوره در صیدا رقابت شدیدی بین نامزدهای این منطقه یعنی "اسامه سعد" از طرف گروه 8 مارس ، " علی الشیخ عمار" از سوی گروه های اسلام گرا و "فواد سنیوره" و "بهیه حریری" از طرف گروه 14 مارس خواهد بود.

" سنیوره " روزگذشته در خلال کنفرانس مطبوعاتی که در مقر پارلمان لبنان صورت گرفت، با ابراز امیدواری از تایید مردم این منطقه گفت : این تایید باعث فخر و مباهات من است و درحقیقت مسئولیت بیشتری است که آن را برای خدمت به شهر و وطنم برعهده خواهم گرفت.

این درحالی است که اعلام نامزدی فواد سنیوره نخست وزیر لبنان برای منطقه صیدا واکنش های منفی ای به دنبال داشت؛ از جمله اینکه " سلیم الحص " نخست وزیر اسبق لبنان ابراز امیدواری کرد که سنیوره از نامزدی خود دست بکشد وی در ادامه تاکید کرد : رقابت بین سنیوره و اسامه سعد هیچ منفعتی ندارد .

ازسوی دیگر " نبیل نقولا" یکی از اعضای جناح اصلاح و تغییر دراین باره گفت : این حق فواد سنیوره است که نامزد شود اما نامزدی وی در چنین زمانی بیانگر این معنا است که گویا وی می خواهد به خاطر ترس از آنچه که سابقا انجام داده است، به یک مصونیت پارلمانی دست یابد.