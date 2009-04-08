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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۱۳

امیر قلعه نویی:

باختیم چون از فرصت‌ها استفاده نکردیم / از بازیکنانم راضی هستم

باختیم چون از فرصت‌ها استفاده نکردیم / از بازیکنانم راضی هستم

سرمربی تیم فوتبال استقلال ایران استفاده نکردن از فرصت‌های گلزنی و اشتباهات داوری را از مهمترین عوامل شکست این تیم در بازی با ام صلال قطر برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرقلعه نویی پس از شکست یک برصفر تیمش مقابل ام صلال قطر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ما باختیم چون از فرصت‌های زیادی که داشتیم استفاده نکردیم.

سرمربی استقلال پس از دومین شکست تیمش در سومین بازی از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا گفت: من از نتیجه راضی نیستم اما از کار بچه‌ها رضایت دارم.

وی خلق چندین موقعیت گلزنی را مهمترین عامل در ابراز رضایت از بازی تیمش عنوان کرده و گفت: ما چندین بار شانس گلزنی بوجود آوردیم و کنترل خوبی روی بازی داشتیم اما مشکل اصلی مان زدن ضربه آخر است. ساختن 4-5 شانس گل کار ساده ای نیست.

قلعه نویی بازهم پس از ناکامی تیمش از عملکرد تیم داوری انتقاد کرد و گفت: اعتقاد دارم داور با تصمیم‌هایش به ما کمکی نکرد. ما در دقایق پایانی نیمه دوم فرصت فوق العاده‌ای برای گل زدن داشتیم که در آن صحنه داور با اعلام خطا و چشم پوشی از آوانتاژ این شانس را از ما گرفت.

سرمربی استقلال در خاتمه با نگاهی امیدوارانه به دیدارهای دور برگشت از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا افزود: به هر حال ما هنوز شانس داریم به خصوص اینکه دو بازی در خانه خواهیم داشت. با گرفتن شش امتیاز از این دوبازی صعود می کنیم و به مرحله بعدی می رسیم.

تیم فوتبال استقلال سه شنبه شب در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برابر ام صلال قطر با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد.

کد مطلب 856575

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