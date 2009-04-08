به گزارش خبرگزاری مهر، امیرقلعه نویی پس از شکست یک برصفر تیمش مقابل ام صلال قطر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ما باختیم چون از فرصت‌های زیادی که داشتیم استفاده نکردیم.

سرمربی استقلال پس از دومین شکست تیمش در سومین بازی از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا گفت: من از نتیجه راضی نیستم اما از کار بچه‌ها رضایت دارم.

وی خلق چندین موقعیت گلزنی را مهمترین عامل در ابراز رضایت از بازی تیمش عنوان کرده و گفت: ما چندین بار شانس گلزنی بوجود آوردیم و کنترل خوبی روی بازی داشتیم اما مشکل اصلی مان زدن ضربه آخر است. ساختن 4-5 شانس گل کار ساده ای نیست.

قلعه نویی بازهم پس از ناکامی تیمش از عملکرد تیم داوری انتقاد کرد و گفت: اعتقاد دارم داور با تصمیم‌هایش به ما کمکی نکرد. ما در دقایق پایانی نیمه دوم فرصت فوق العاده‌ای برای گل زدن داشتیم که در آن صحنه داور با اعلام خطا و چشم پوشی از آوانتاژ این شانس را از ما گرفت.

سرمربی استقلال در خاتمه با نگاهی امیدوارانه به دیدارهای دور برگشت از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا افزود: به هر حال ما هنوز شانس داریم به خصوص اینکه دو بازی در خانه خواهیم داشت. با گرفتن شش امتیاز از این دوبازی صعود می کنیم و به مرحله بعدی می رسیم.

تیم فوتبال استقلال سه شنبه شب در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برابر ام صلال قطر با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد.