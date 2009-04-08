تصویب جزئیات طرح ایمنی زیستی/ مخالفت بدون دلیل علمی با تراریخته جرم شد

بهزاد قره یاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه کمیسیون کشاورزی که بعدازظهر روز گذشته با حضور نمایندگان مجلس، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و روسای انجمنهای علمی مرتبط با ایمنی زیستی تشکیل شد، بررسی جزئیات طرح ایمنی زیستی به پایان رسید و این طرح به طور کامل به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تصویب طرح ایمنی زیستی نشان از همدلی و همسویی نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و انجمن های علمی دارد، گفت: این طرح در بر گیرنده بیش از 90 درصد از درخواستهای جامعه عملی کشور در حوزه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی است و با تصویب نهایی آن انتظار می رود بهانه جویی های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در مورد صدور مجوزهای رهاسازی و استفاده از محصولات تراریخته به پایان برسد و کشور ما جایگاه از دست رفته خود را در تولید این قبیل محصولات بازیابد.

رئیس انجمن عملی ایمنی زیستی اظهار داشت: بر اساس این طرح انجام هر گونه تحقیق و آزمایش در حوزه ژنتیک و محصولات تراریخته کاملا آزاد بوده و تولید انبوه، تجاری سازی، مصرف و صادرات آن نیز با رعایت قانون مجاز شمرده می شود.

وی با بیان اینکه طرح ایمنی زیستی از هفته آینده در نوبت ارائه در صحن علنی مجلس قرار می گیرد به مهر گفت: همچنین در این طرح مقرر شده شورایی تحت عنوان شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل و در زمینه صدور مجوز فعالیت در عرصه مهندسی ژنتیک فعالیت داشته باشد. مسئولین دولتی نیز موظف شده اند تا ضمن بررسی تقاضاها، نسبت به صدور مجوز در اسرع وقت اقدام و هرگونه مخالفت بدون دلایل و مستندات علمی و مخالفت در کشت و کار و استفاده از محصولات تراریخته جرم تلقی می شود و مسئولین دولتی مرتکب این جرم مورد مجازات قرار می گیرند.

قره یاضی با اشاره به تاریخچه فعالیتهای ایران در عرصه بیوتکنولوژی اظهار داشت: ایران اولین و تنها کشور جهان است که در سال 83 موفق به تولید انبوه برنج تراریخته شد و موفق شد نام خود را به عنوان اولین کشور منطقه در بین کشورهای اسلامی تولید کننده محصولات تراریخته ثبت کند.

وی اظهار داشت: در سال جاری کشورهایی همچون بولیوی، مصر و بورکینافاسو جای ایران را در فهرست کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته گرفتند.

رئیس انجمن ایمنی زیستی اضافه کرد: با وجود مصوبه هیئت دولت در دولت های 8 و 9 مبنی بر توسعه کشت تراریخته اکنون به جز مقادیر محدودی برنج که به صورت محدود و پراکنده توسط کشاورزان کشت می شود، محصول تراریخته دیگری در مزرعه کشت نشده است.

وی به فعالیتها و نتایج تحقیقات برخی دانشمندان کشور در عرصه بیوتکنولوژی اشاره کرد و گفت: البته دانشمندان و پژوهشگران ایرانی با وجود بازدارندگی هایی که در تولید انبوه و آزمایشات مزرعه ای انجام می شود، همچنان به افتخار آفرینی و تحقیق در این عرصه می پردازند.

قره یاضی افزود: بر ای مثال می توان از تولید گلخانه ای پنبه تراریخته در سال 81 نام برد که آزمایشات گلخانه ای خود را در سالهای 82، 83 و 84 به اتمام رسانده است. این پنبه به کرم غوزه و بیماری پژمردگی بوته مقاوم است.

وی ادامه داد: تولید آزمایشگاهی و مقدماتی سیب زمینی تراریخته، تولید آزمایشگاهی چغندر قند، عدس و تولید گیاهان تراریخته با هدف دارویی نیز تنها نمونه هایی از تولید محصولات تراریخته در کشور هستند.

رئیس انجمن ایمنی زیستی موفقیت های علمی به دست آمده توسط پژوهشگران پژوهشگاه رویان را در تولید بز تراریخته بخش دیگری از فعالیتهای دانشمندان بیوتکنولوژی کشور دانست و گفت: این تحقیقات نوید آینده ای روشن را برای توسعه این فناوری در کشور می دهد.