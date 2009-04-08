نگاهی به نتایج و جدول رده بندی روز سوم / ناکامی استقلال و صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بین دو نماینده کشورمان صبای قم و استقلال تهران نمایشی دور از انتظار داشتند و با تحمل شکست در دیدارهای روز گذشته از صف مدعیان گروه‌های خود جدا شدند.

صبای ایران با شکست خانگی 2 برصفر مقابل پاختاکور ازبکستان با 2 امتیاز در رده سوم گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا باقی ماند. با برتری 2 بریک الهلال عربستان مقابل الاهلی امارات، حال اختلافی 3 امتیازی بین این تیم با صبای ایران به وجود آمده است که نماینده کشورمان را از جمع مدعیان گروه A رقابت‌ها دور می کند.

استقلال تهران نیز با شکستی که در دیدار شب گذشته برابر ام صلال قطر متحمل شد، همچون تیم صبای قم بدون پیروزی دور رفت از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را پشت سرگذاشت. استقلال در حال حاضر با یک امتیاز در قعر جدول رده بندی گروه C رقابت‌ها ایستاده است و شانس اندکی برای صدرنشینی در این گروه دارد.

آبی پوشان در حال حاضر دو تیم هفت و شش امتیازی را بالاتر از خود می بینند که از پیش رو برداشتن آنها برای صدرنشینی دشوار به نظر می رسد. استقلال تنها در صورتی می تواند به صدرنشینی در گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امیدوار باشد که هر سه دیدار خود در دور برگشت از مرحله مقدماتی را با پیروزی پشت سربگذارد و امیدوار باشد که از الاتحاد از سه بازی آینده خود که دوتای آن در خانه برگزار می شود یک پیروزی کسب نکند.

شاگردان قلعه نویی درحال حاضر کار دشواری برای صعود دارند و ضمن از پیش رو برداشتن حریفان باید به نتایج رقبا نیز چشم داشته باشند. صدرنشین لیگ برتر ایران که با زدن 68 گل در 31 بازی رکورددار است دور رفت از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را با زدن دو گل پشت سر گذاشت.

نتایج دیدارهای روز نخست ازهفته سوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A

* صبای ایران صفر - پاختاکور ازبکستان 2

گل‌ها: زین الدین تاجییف (57) و فرهاد تاجییف (64)

* الهلال عربستان 2 - الاهلی امارات یک

گل‌ها: یاسر القحطانی (32) و میریل رادوی (3+90 - پنالتی) برای الهلال و احمد خلیل (13) برای الاهلی امارات

جدول رده بندی:

1- پاختاکور ازبکستان 7 امتیاز، 2- الهلال عربستان 5 امتیاز، 3- صبای ایران 2 امتیاز، 4- الاهلی امارات یک امتیاز

گروه C

* الجزیره امارات صفر- الاتحاد عربستان صفر

* ام صلال قطر یک - استقلال ایران صفر

گل: فابیو سزار (67)

جدول رده بندی:

1- الاتحاد عربستان 7 امتیاز، 2- ام صلال قطر 6 امتیاز، 3- الجزیره امارات 2 امتیاز، 4- استقلال ایران یک امتیاز

گروه E

* ناگویا گرامپوس ایت ژاپن یک - اف سی نیوکاسل جتز استرالیا یک

گل‌ها: کیجی تامادا (65) برای ناگویا گرامپوس ایت و تارک الریچ (9) برای اف سی نیوکاسل جتز

* اولسان هیوندای کره جنوبی یک - بیجینگ گوان چین صفر

گل: یانگ این اوه (69)

جدول رده بندی:

1- ناگویا گرامپوس ایت ژاپن 5 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- بیجینگ گوان چین 4 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- اف سی نیوکاسل جتز استرالیا 4 امتیاز- تفاضل گل صفر، 4- اولسان هیوندای کره جنوبی 3 امتیاز

گروه G

* آرمدفورس سنگاپور یک - کاشیما آنتلرز ژاپن 4

گل‌ها: حافظ عثمان (26) برای آرمدفورس و ماساشی موتویاما (23)، آتسوتو اوچیدا (42) و یویا اوساکا (48) و دانیل بنت (3+90) برای کاشیما آنتلرز

* شانگهای شنهوا چین 2 - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی یک

گل‌ها: یانکو والکانوف (18) و ویاچسلاو هلب (76) برای شانگهای شنهوا و لی وی فنگ (66) برای سوون سامسونگ بلووینگز

جدول رده بندی:

1- سووان سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 6 امتیاز- تفاضل گل 4+، 2- شانگهای شنهوا چین 6 امتیاز- تفاضل گل 2+، 7 گل زده، 3- کاشیما آنتلرز ژاپن 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 6 گل زده، 4- آرمدفورس سنگاپور بدون امتیاز