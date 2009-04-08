عملکرد آرسنال رضایتبخش بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال دیشب در ورزشگاه " ال مادریگال" برابر ویا رئال به نتیجه تساوی یک بر یک دست پیدا کرد تا در دیدار برگشت برای صعود به مرحله نیمه نهایی از بخت بالاتری نسبت به حریف اسپانیایی خود برخوردار باشد.

آرسن ونگر به اسکای اسپورتس گفت: پس از اینکه آن گل زودهنگام را دریافنت کردیم فکر کردم نتیجه یک بر صفر در نیمه نخست، چندان هم بد نیست. ما می توانستیم دوباره سازماندهی شده و به بازی برگردیم.

وی افزود: در نیمه دوم بخصوص پس از گل، بازی را در اختیار گرفتیم و چند موقعیت خلق کردیم و حتی می توانستم گل دوم را هم به ثمر برسانیم. ما نشان دادیم که به لحاظ ذهنی تیمی قدرتمند هستیم و از تلاش دست نمی کشیم. من از عملکرد آرسنال در این دیدار رضایت دارم.

دیدار برگشت این دو تیم هفته آینده در ورزشگاه امارات شهر لندن برگزار خواهد شد.