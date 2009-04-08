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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۵۴

مسئولان کمیته‌ های ستاد انتخابات استان تهران منصوب شدند

مسئولان کمیته‌ های ستاد انتخابات استان تهران منصوب شدند

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با صدور احکام جداگانه ای مسئولان کمیته های ستاد انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دومین انتخابات میاندوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان تهران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتلو، رئیس ستاد انتخابات تهران کلام الله خلخالی، دکتر عبد الله فرهنگی، دکتر محمد جواد محمودی، حسین کاشانی پور، حمدالله خبیری، محمد فیضی، اسماعیل بایبوردی و صغری ئیل درم را به ترتیب به عنوان اعضاء ستاد و مسئولان کمیته امنیتی انتظامی، کمیته حقوقی، کمیته فن آوری اطلاعات، کمیته آموزش، کمیته پشتیانی، کمیته هماهنگی امور شهرستان‌ها، کمیته اطلاع رسانی، تبلیغات و مسئول دبیر خانه ستاد انتخابات استان تهران معرفی کرد.

همچنین علی اکبرفدایی، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری تهران نیز طی این حکم به عنوان عضو و جانشین رئیس ستاد و معاون اجرایی ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و دومین میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری معرفی شد.

کد مطلب 856618

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