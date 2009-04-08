شکایت کشتی گیران از تیم صنایع همدان / قول مسئولان برای پرداخت مطالبات

مسعود مصطفی جوکار سرمربی تیم کشتی صنایع و معادن همدان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: تاکنون کشتی گیران تنها 30 تا 40 درصد از مبلغ قرارداد فصل قبل خود را دریافت کرده اند و من نیز به عنوان سرمربی تیم از این قائده مستثنی نیستم.

نایب قهرمان سابق المپیک گفت: با رئیس هیئت کشتی همدان و مدیران تیم صنایع و معادن همدان صحبت کرده ایم اما آنها تاکنون جواب روشنی به ما نداده اند. البته مدیرعامل تیم به ما قول داده است تا طلب کشتی گیران را بزودی پرداخت کند.

موذن مربی این تیم نیز درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرارداد کشتی گیران با استانداری و صنایع استان همدان بوده است و در این زمینه نامه نگاری های لازم صورت گرفته است ولی از آنجا که کارهای اداری به زمان نیاز دارد، پرداخت مطالبات کشتی گیران به تاخیر افتاده است.

وی افزود: تا جای که اطلاع دارم پول لازم برای پرداخت به کشتی گیران آماده شده است و بزودی در اختیار مسئولان تیم قرار می گیرد اما از آنجائیکه رئیس هیئت کشتی همدان عازم سفر حج است طلب کشتی گیران تا 15 روز آینده پرداخت نخواهد شد.

تیم کشتی صنایع معادن همدان در فصل 87 رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد از صعود به دورپایانی بازماند.