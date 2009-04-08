شوراهای حل اختلاف استان قزوین صاحب ساختمان مستقل می شوند

فریدون پروینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: عملیات اچرای13 طرح عمرانی شورای حل اختلاف در استان قزوین با اختصاص 12 میلیارد ریال اعتبار از سال گذشته آغاز شده و در دست احداث است که پنج طرح آن آماده واگذاری و بهره برداری است.

معاون قضایی دادگستری استان قزوین افزود: ساختمان شوراهای حل اختلاف شهرهای شال، اسفرورین، دانسفهان، اقبالیه و الوند تکمیل شده و آماده تحویل است.

قاضی پروینیان افزود: بقیه طرحهای عمرانی شورا در شهرهای رازمیان، معلم کلایه، آوج، بوئین زهرا، محمدیه، آبیک و بیدستان در حال اجراست که تا پایان نیمه اول امسال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

به گفته معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین این ساختمانها در مساحتهای 150 تا 300 متر مربع و بر اساس نیاز مناطق و شهرها و میزان مراجعه کنندگان در یک یا دو طبقه ساخته می شود که زمین آنها از سوی نهادهای مردمی و شهرداریها اهدا شده است.

پروینیان تصریح کرد: ساختمان شورای حل اختلاف شهر قزوین که از نیمه دوم سال قبل آغاز شده با زیربنای 2212 متر مربع در پنج طبقه در حال احداث است که تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تامین اعتبار لازم و مساعدت استانداری امیدواریم در یکسال آینده به پایان برسد.

رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان قزوین با اعلام اینکه در تمامی مناطق و شهرستانهای استان شورای حل اختلاف مستقر شده و فعالیت می کند، اظهار امیدواری کرد با تکمیل طرحهای عمرانی، تمامی شوراها ی حل اختلاف استان دارای ساختمانهای مستقل شوند.

استان قزوین در حال حاضر 628 شعبه شورای حل اختلاف دارد.