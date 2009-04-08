رم از هر دولتی در لبنان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، فرانکو فراتینی در یک کنفرانس خبری مشترک با فوزی صلوخ در بیروت خاطرنشان کرد: ایتالیا از هر دولتی در لبنان که در پی روند انتخابات دموکراتیک به وجود آمده باشد حمایت می کند و با آن تعامل خواهد کرد.

وی همچنین اظهار داشت که کشورش با همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا برای قانع کردن رژیم صهیونیستی به پذیرش راه حل دو دولتی و تشکیل کشور مستقل فلسطین تلاش خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: تصمیم عقب نشینی اسرائیل از روستای الغجر لبنان اتخاذ شده است و در حال حاضر در مورد چگونگی این عقب نشینی بحث می شود.

فراتینی علاوه براین ابراز اطمینان کرد که نقشه اماکن مین گذاری شده در جنوب لبنان به زودی در اختیار نیروهای یونیفل قرار بگیرد.

وزیر امور خارجه ایتالیا عصر روز دوشنبه وارد بیروت شد و در جریان این سفر علاوه بر همتای لبنانی خود با "میشل سلیمان" رئیس جمهور، "فؤاد سنیوره" نخست وزیر و "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد.

وی در سفر به لبنان از گردان نیروهای ایتالیایی مستقر در جنوب لبنان نیز بازدید کرد.