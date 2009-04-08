فعالیت نوغانداری در گلستان آغاز شد

حسن کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مینودشت افزود: این شهرستان با داشتن 1500 هکتار باغات توت یکی از قطبهای پرورش کرم ابریشم در استان بوده و سالانه بیش از 60 درصد توزیع و تولید نوغان استان در این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 81 هزار و 240 کیلو پیله تر در این شهرستان برداشت شد، اظهار داشت: قیمت هر جعبه تخم نوغان در سال جاری از طرف شرکت ابریشم ایران بدون افزایش قیمت 75 هزار ریال تعیین شده و کشاورزان می توانند برای دریافت نوغان به نمایندگی شرکت مراجعه کنند.

کاووسی از احداث 228 هکتار انواع باغ مثمر در این شهرستان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری و قبل از اجرای طرح واحد باغبانی و مجری طرح اراضی شیبدار برای مشارکت بیشتر مردم 85 کارگاه آموزشی و کلاشهای ترویجی در شهرستان برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی مینودشت بیان داشت: در مرجله دوم اجرای این طرح نیز 627 نفر در 38 کلاس ترویجی زیرنظر کارشناسان آموزشهای لازم را فرارگفتند.

وی یادآورشد: تاکنون در سطح 454 هکتار قرارداد پیمانکاری منعقد شده که از این میزان 82 هکتار باغ زیتون، 116 هکتار گردو، 28 هکتار فندون وبقیه سایر موراد است.

شهرستان مینودشت 53 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.

