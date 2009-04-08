کمکها و سرمایه گذاریهای وزارت نفت در فارس در حد انتظارات نیست

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: دو پالایشگاه استان فارس در روز حدود 120میلیون منتر مکعب تولید گاز دارند ضمن اینکه استان فارس از نظر جغرافیایی یکی از محورهای مواصلاتی اصلی برای دستیابی به پارس جنوبی و استانهای نفت خیز دیگر محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بخشی از درآمد حاصل از تولید و صادرات نفت و گاز به همان استان اختصاص یابد، تصریح کرد: یکی از اولویتهای کاری ما در مجلس نیز به زودی رسیدگی به همین موضوع خواهد بود که با پیگیریهای مناسب دو درصد حاصل صادرات نفت و گاز به استانهای نفت و گازخیزی مانند فارس تزریق شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: در سایر استانها که تولید معادن سنگی و آهنی دارند سود حاصل از این امر در خود استانها استفاده می شود اما وزارت نفت طرحهای خود را به صورت اقماری انجام داده ضمن اینکه بیشترین آلودگی را در قسمتهای تولید کننده نفت و گاز داریم که بخشهای جنوبی استان نیز از این جمله به شمار می رود.

قادری عنوان کرد: استان فارس علاوه بر تولید گاز، در بخش حوزه های نفتی نیز فعال شده و از سال آینده این استان تولید نفت خواهد داشت ضمن اینکه فارس در مسیر و محدوده استانهای تولید کننده نفت قرار دارد از این رو حمایت، سرمایه گذاری و کمکهای بیشتر وزارت نفت را در این استان باید بیشتر شاهد باشیم.

وی با اعلام اینکه در برخی از استانها امکان پذیرش و استخدام نیروهای بومی فراهم شده است، عنوان کرد: به هر حال ما از وزارت نفت موضوعی فراتر از آنچه در قوانین درج شده تقاضا نداریم و بر این عقیده هستیم که کارها و کمکهای صورت گرفته این وزارت در سطح استان فارس در حد انتظارات ما نبوده و باید حمایتها و سرمایه گذاری های وزارت نفت در سطح استان فارس بیشتر از اکنون باشد.