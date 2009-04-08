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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

رقابتهای قهرمانی آسیا/

مسابقه انتخابی ابهام در وزن 74 کیلوگرم رابر طرف می کند

مسابقه انتخابی ابهام در وزن 74 کیلوگرم رابر طرف می کند

مسابقه انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد دروزن 74 کیلوگرم روز یکشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد قرار است روز یکشنبه مسابقه انتخابی درون اردویی  تیم ملی کشتی آزاد برای انتخاب ملی پوش حاضر در رقابتهای قهرمانی آسیا در وزن 74 کیلوگرم برگزار می شود.

ایمان محمدیان،صادق گودرزی و میثم مصطفی جوکارروز 23 فروردین با دو کیلوگرم ارفاق وزن بصورت دوره ای به مصاف هم می روند و در بقیه اوزان مسابقه انتخابی برگزارنمی شود.

میثم مصطفی جوکار یکی از کشتی گیران وزن 74کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشته ام و آماده برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی هستم.

وی افزود: به هرحال تابع نظر کادر فنی هستم و امیدوارم با برگزاری مسابقه انتخابی در این وزن حق به حقدار برسد.

رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا 12 تا 17 اردیبهشت ماه در پاتایا تایلند برگزار می شود.

کد مطلب 856633

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