رشد 73 درصدی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بیرجند

محمد مهدی خطیب در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بیرجند از 384 نفر در سال گذشته به 542 نفر در سال تحصیلی جاری رسیده است.

وی علت افزایش تعداد دانشجویان در تحصیلات تکمیلی دانشگاه را پذیرش در چهار رشته دوره کارشناسی ارشد و یک دوره دکتری در بهمن ماه 1378عنوان کرد.

خطیب به فعالیت 234 نفر به عنوان اعضاء هیئت علمی در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: دانشگاه بیرجند با جذب 24 نفر بورسیه در سال جاری و همچنین جذب و استخدام اعضای هیات علمی در جهت افزایش تعداد اعضا اقدام کرده است.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند همچنین از آغاز به کار دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه در هفته جاری خبر داد.

خطیب سطح علمی دانشگاه را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: دانشگاه بیرجند از نظر رتبه داوطلبین ورودی به دانشگاه جایگاه 37 و از لحاظ پذیرش فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد در بین دانشگاه های مطرح کشور رتبه هشتم را دارا می باشد.

وی در خصوص دانشکده های اقماری وابسته به دانشگاه بیرجند نیز تصریح کرد: پنج آموزشکده در برنامه قرار دارد که از این تعداد آموزشکده فنی قاین راه اندازی شده و آموزشکده فنی فردوس از مهر سال جاری با دو رشته راه اندازی خواهد شد.

خطیب ادامه داد: آموزشکده های کشاورزی سرایان، علوم دامی سربیشه و معدن نهبندان نیز با تکمیل زیر ساخت ها به زودی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در پایان به پذیرش دانشجو در دو دوره دکتری فیزیک در نیمه دوم سال تحصیلی 88- 1378در دانشگاه بیرجند اشاره کرد و یا آور شد: همچنین سه دوره کارشناسی ارشد در نیمه دوم سال تحصیلی افزوده شده و از مهر 88 پذیرش دانشجو خواهد داشت.