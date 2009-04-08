اصلاح قانون کار ضمانت اجرایی ندارد

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای اصلاح قانون کار و شرایط جدید تعیین شده برای کارگران گفت: با توجه به اینکه اصلاحات صورت گرفته در جهت حمایت از کارگران و پایداری بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شده است، ولی مهمترین نکته این است که مواد و تبصره های جدید ضمانت اجرایی ندارند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: عدم وجود ضمانت اجرایی در اصلاحیه قانون کار به ضرر کارگران خواهد بود؛ به نحوی که بدون پشتوانه قانونی، پیش بینی ها عملا رعایت نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار ارائه راهکارهای اجرایی از سوی برنامه ریزان و تغییر دهندگان قانون کار شد و افزود: در اصلاحیه جدید قانون کار شرایط اخراج کارگران، تعدیل نیروی کار و همچنین پرداخت سنوات تغییراتی را خواهد داشت.

دهقان کیا یکی دیگر از مسائلی را که به کارگران مربوط می شود را مشکلات مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی و تغییر ترکیب اعضای شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر با ترکیب جدید شورایعالی رفاه تعداد اعضای دولت به 8 نفر بالغ شده است که در این میان نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی جمعا 7 نفر هستند.

این مقام مسئول کارگری تغییرات مدیریتی جدید و ترکیب تازه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی را خلاف اصل 44 قانون اساسی دانست.