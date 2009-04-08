کمیسیون ویژه پیگیری و اجرای اصل 44 تشکیل شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد و نمایندگان با 105 رای موافق، 61 رای مخالف و 9 رای ممتنع از سوی 195 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

مهدوی نماینده ابهر به عنوان یکی از طراحان این پیشنهاد با تاکید بر اهمیت اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: تصویب قانون خوب کافی نیست و نظارت بر اجرای آن نیز مهم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برداشت این است که این قانون کند و نامنظم پیش می رود، گفت : آیا امروز در تعاونی ها که باید 25 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشند تحولی صورت گرفته و آیا به مناطق کمتر توسعه یافته توجهی شده است؟

مهدوی گفت : کار با برگزاری همایش و اینگونه مسائل توسط قوه مجریه و قضائیه حل نخواهد شد و مجلس باید به صورت قوی در نظارت وارد شود. شاهد هستیم برخی واگذاری ها به بنگاه های شبه دولتی صورت می گیرد آیا هدف اصل 44 این بوده است؟

پس از طرح موضوع توسط مهدوی ، مصباحی مقدم نماینده تهران، قوامی نماینده اسفراین، دلخوش نماینده صومعه سرا، سنایی نماینده نهاوند و عبداللهی نماینده ماهشهر در اعتراض به این تقاضا بر اساس ماده 59 و 33 آیین نامه داخلی تذکر دادند و معتقد بودند که تشکیل این کمیسیون وجاهتی ندارد زیرا نظارت بر عملکرد دستگاه ها وظیفه ذاتی کمیسیون های دائمی مجلس است.

تذکر دهندگان همچنین معتقد بودند که تشکیل کمیسیون ویژه بر اساس ماده 59 آیین نامه داخلی تنها در صورتی ممکن است که اضطرار حاکم باشد اما نظارت بر سیاست های اصل 44 مورد اضطرار و استثناء در کشور نیست ، اگر مجددا کمیسیون ویژه در مجلس تشکیل شود این روند ادامه خواهد داشت و در هر موردی کمیسیون ویژه تشکیل خواهد شد.

به گزارش مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکرات گفت: یک حادثه مهم در کشور در حال رخ دادن است و اگر یک کمیسیون ویژه نظارت بر آن را بر عهده داشته باشد ، مطلوب خواهد بود ، نمایندگان می توانند به آن رای بدهند یا ندهند ، این بحث دیگری است.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که از نحوه اجرای این قانون راضی نیستند، بنابراین تشکیل کمیسیون ویژه یکی از راه های نظارت بر روند اجرای این قانون است و با تصویب قانون کار تمام نشده است.

نمایندگان پس از استماع سخنان طراح و سخنان تذکر دهندگان با تشکیل این کمیسیون موافقت کردند.

کمیسیون ویژه شامل 15 عضو است که پس از داوطلب شدن نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون مجلس برای انتخاب این 15 عضو رای گیری خواهد کرد.