راهبرد"ایستادگی هسته ای"توقف ناپذیر است/ غرب منطقی جز قلدری ندارد

اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز 20 فروردین - روز ملی فن آوری هسته ای - با موفقیت آمیز توصیف کردن راهبرد "ایستادگی هسته ای" گفت: ایستادگی همه جانبه برای رسیدن به انرژی هسته ای، خواست آحاد مردم و دولت و نظام جمهوری اسلامی است و به هیچ وجه توقف پذیر نیست.

وی با بیان اینکه ایستادگی هسته ای، مفهومی فراتر از دولتها و جریانات سیاسی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده به دنبال سلاح هسته ای نیست، رهبر معظم انقلاب بارها بر این نکته تاکید کرده اند، ضمن اینکه فعالیت های هسته ای ایران، کاملا تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای است و این مسئله نیز در گزارشات آژانس تایید شده است.

کوثری با تجلیل از نقش دولت نهم در پیشبرد راهبرد ایستادگی هسته ای ، اظهار داشت: غرب در مخالفت با حق مسلم ایران برای بهره مندی از انرژی هسته ای، منطقی جز قلدری و زورگویی ندارد، چون می توان به آسانی مواضع غرب ، قبل و بعد از انقلاب را مقایسه کرد.

وی یاد آور شد : قبل از انقلاب، آمریکایی‌ها برای تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای با ایران به توافق رسیدند و قراردادهایی بستند وپول هم گرفتند، چگونه است که داشتن فن آوری هسته ای، قبل ازانقلاب، برای ایران مشکلی نداشت ولی امروز کارشکنی می کنند و بهانه جویی می کنند؟

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: غرب از اینکه جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای شاخص دارای انرژی های برتر مثل هسته ای قرار بگیرد، ناخشنود است و موضوع هسته ای هم بهانه ای بیش نیست.

کوثری با اشاره به اینکه مسیر ملت ایران در راه پیشرفت، توقف پذیر نیست گفت: راهبرد ایستادگی هسته ای جزو مصادیق مهم مسیر آتی ملت ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی است که مبتنی بر پیشرفت و عدالت است و غرب باید بداند، توقف و تعلیق در موضوع هسته ای از ادبیات هسته ای ایران حذف شده است.