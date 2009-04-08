کتابهای بی محتوا در کتابخانه های آذربایجان شرقی انباشته است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اظهار داشت: انباشت کتابخانه های آذربایجان شرقی از کتابهای بی محتوا و غیر قابل استفاده موجب بی رغبتی جوانان به مطالعه در این مراکز شده است.

وی تلمبار شدن کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی از کتابهای غیر قابل استفاده را آفت امروز این مراکز خواند و گفت: بیشتر کتابخانه ها به محل انباشت کتابهایی تبدیل شده است که در بازار آزاد به فروش نمی روند.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی بر اثر بی مبالاتی مسئولان و نیز سفارش افراد ذی نفوذ، کتابهایی که در بازار فروش، مورد اقبال قرار نگرفته و از محتوای خوبی برخوردار نیستند به صورت فله ای و انبوه خریداری و به کتابخانه های عمومی، مدارس، مساجد و ادارات تزریق می شود.

بیگی تاکید کرد: باید مسئولان امر به ویژه مدیران فرهنگی استان، خود را در برابر اشتیاق و تقاضای نسل جوان پاسخگو ببینند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: تهیه و تجهیز کتابخانه های استان به بسیاری از آثار ارزشمند دینی که می تواند نیاز نسل جدید را برآورد کنند باید در اولویت قرار بگیرد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به نامتناسب بودن ساعات کار کتابخانه ها با اوقات فراغت جوانان خواستار افزایش ساعات کار این مراکز فرهنگی شد.

بیگی یادآور شد: در حالی کتابخانه های عمومی از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح آغاز به کار می کنند که بدلیل عدم حضور استفاده کنندگان در این ساعت منابع موجود به هدر می رود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به باز بودن اغلب سالنهای ورزشی تا ساعت دو بامداد گفت: کتابخانه های عمومی نیز می توانند برنامه کاری خود را تا ساعت 24 شب تنظیم کنند.

بیگی گفت: دبیر انجمن کتابخانه های عمومی استان موظف است در تدوین نقشه راه ساخت کتابخانه های استاندارد در آذربایجان شرقی همکاری تمام دستگاه ها به ویژه دانشگاه علوم پزشکی را جلب کند.