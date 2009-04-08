کارگاه آواز شجریان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر،نخستین جلسه از سومین دوره کارگاه آموزش آواز استاد محمدرضا شجریان در سال جدید 16 فروردین آغاز شده و قرار است 40 هنرجوی آواز در دوگروه 1 و 3 ، 2 و 4 به نوبت هر یکشنبه 20 نفر در این کارگاهها حضور پیدا کنند.

شیوه های آوازی به ویژه تکنیک صداسازی ازجمله سرفصل های آموزش آواز به هنرجویان ازابتدای تشکیل کارگاه آوزش آواز این استاد مسلم آواز بوده است و سومین دور از آموزش آواز به صداسازی و برطرف کردن ایرادهای آوازی اختصاص دارد؛ درجلسات گذشته این کارگاه، قطعاتی از آلبوم"آسمان عشق" انتخاب شده و هنرجویان این قطعات را تمرین می کردند و در جلسات ایرادهای آوازی هریک از هنرجویان گوشزد می شد.

لازم به ذکر است نخستین دور کارگاه آموزش آواز استاد محمدرضا شجریان اسفندماه سال 85 با حضور بیش از 300 نفر از هنرجویان در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی آسمان آغاز شد و قرار است پس از طی کردن مرحله دوم وسوم آموزش آواز هنرجویان منتخب به دوره عالی راه یابند.