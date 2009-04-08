5 بازار میوه و تره بار جدید در سال 88 در تهران افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی اظهار داشت : بازار میوه و تره بار قائم و شهدای آتش نشانی در منطقه 22، ویلاشهر در منطقه 21 ، دارآباد در منطقه 1 و بازارهای حمیدیه و سعیدیه در منطقه 15 در هفته های آتی به بهره برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به اینکه هدف سازمان دسترسی آسان ، سلامت بیشتر،قیمت کمتر و کیفیت بیشتر است افزود: بازار میوه و تره بار شهید کاووسی در منطقه 19 ، بازار شهدای محله تختی در منطقه 16 و بازار شهدای شهرک لاله واقع در انتهای اتوبان ارتش در منطقه یک از جمله بازارهایی هستند که هم زمان با آغاز سال جدید راه اندازی شده اند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار خاطر نشان کرد: در پایان سال گذشته نیز 3 بازار سهروردی در منطقه 7 ، معلم در منطقه 18 و شهرک چشمه در منطقه 5 با گسترش امکانات وفعالیتهای کاری به میدان تبدیل شد که تعداد میایدن میوه و تره بار با این تبدیل به 15 مورد رسید.