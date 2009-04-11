مرتضی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال گذشته بیشترین تعداد استاندارد ملی مصوب مربوط به کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی با 283 مورد بود و کمترین آن به کمیته ملی ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان با یک مورد اختصاص داشت.

وی ادامه داد: تهیه پیش نویس هزار استاندارد نیز از سوی همکاران ستادی و استانی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بقیه نیز توسط شرکتهای تحقیقاتی، پژوهشی و متخصصان خارج از این موسسه تهیه شده است.

این مسئول عنوان داشت: همچنین تعداد سه هزار و 400 موضوع جدید به منظور تدوین استاندارد ملی به تصویب کمیته های برنامه ریزی رسیده و دبیری جهت تشکیل کارگروه فنی تهیه پیش نویس استاندارد ملی مربوطه مشخص شده است.

امامی در خصوص فعالیتهای مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی خاطرنشان کرد: به طور کلی 38 کمیته فنی متناظر جدید تشکیل شده و 11 پیش نویس استاندارد بین المللی به سازمانهای بین المللی استانداردسازی ISO و CODEXD ارائه شده است.