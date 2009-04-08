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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

محققان خوزستانی به بهترین روش کنترل آفت گوجه فرنگی دست یافتند

محققان خوزستانی به بهترین روش کنترل آفت گوجه فرنگی دست یافتند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: محققان مرکز اصلاح نباتات و بذر خوزستان به بهترین روش پیشگیری از آفت محصول گوجه فرنگی دست یافتند.

مرتضی امید بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بنابر تحقیقات 10 ساله در این مرکز، بهترین روش برای کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی استفاده از زنبور براکون معرفی شد.

وی جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست، صرفه اقتصادی و کاهش مصرف سموم شیمیایی را از جمله مزایای اجرای این طرح دانست و گفت: این حشره توانایی کنترل آفت در مزارع گوجه فرنگی استان و دیگر مناطق گرم کشور را دارد.
 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: متقاضیان می توانند برای تهیه زنبور براکون به مراکز خدمات کشاورزی، ناظران حفظ نباتات و کلینکهای گیاه پزشکی مراجعه کنند.

کرم میوه خوار گوجه فرنگی یکی از آفات مهم مزارع این محصول است که باعث ایجاد حفره هایی در محصول گوچه فرنگی و از بین رفتن محصول می شود.

کد مطلب 856730

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