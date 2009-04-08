به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدجلیل میرمحمدی، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته سلامت اظهار داشت: تجهیز مراکز تشخیصی امسال در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد قرار دارد و علاوه بر تجهیز آزمایشگاهها، افزایش تختهای بیمارستانی، تختهای ICU ، CCU ، دیالیز، NICU و قلب را نیز در دستور کار امسال قرار داده ایم.

وی افزود: بر همین اساس امسال حداقل 10 تخت NICU حداکثر تا تیرماه سال جاری به مجموعه تختهای استان یزد اضافه می شود.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: همچنین حداقل 10 تخت CCU ، سه پایگاه اور‍ژانس جاده ای و حداقل شش آمبولانس به مجموعه ناوگان آمبولانس های استان یزد اضافه خواهد شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر تقریبا تمام بیمارستانهای استان یزد به بخشهای قلب، دیالیز، ICU و CCU مجهز هستند و در زمینه امکانات و نیروهای بهداشتی مشکل حادی در این استان وجود ندارد.

میرمحمدی ادامه داد: تنها در زمینه برخی فوق تخصصها دچار کمبودهایی هستیم که بر اساس وعده مسئولان تا آبانماه سال جاری این کمبود نیز برطرف می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر معظم انقلاب بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سه سال پیش این مهم را در دستور کار خود قرار داده که تجمیع همه معاونتها و حوزه ستادی در یک اداره و صرفه جویی در حداقل چهار واحد ساختمانی، 18 طبقه ساختمانی، صرفه جویی بسیار بالا در هزینه های آب، برق، گاز و تلفن و سایر هزینه های شارژ، تایید بر این مدعاست.

میرمحمدی اظهار داشت: در این راستا تمام خدمات آمبولانسهای جاده ای و غیرجاده ای نیز به بخش خصوص واگذار و استفاده از وسایل نقلیه دولتی نیز بسیار محدود شده است.

وی افزود: البته واگذاری آمبولانسهای بیمارستانها به بخش خصوص امکانپذیر نیست و در بیمارستانها تلاش می شود از الگوی دیگر صرفه جویی استفاده شود.

در این نشست همچنین در خصوص بحرانهای بهداشتی استان یزد، حوادث ترافیکی و دیابت و برنامه های دانشگاه علوم پزشکی در سال جدید بحث و تبادل نظر شد.