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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

دوازدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

دوازدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

دوازدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همزمان با فرخنده میلاد اسوه صبر و تقوی حضرت زینب کبری (س) 10 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشن ازدواج دانشجویی با حضور 168 زوج دانشجو در محل دائمی نمایشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

از این تعداد زوج 23 زوج هر دو، دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بقیه یکی از زوجین دانشجوی این دانشگاه است.

کد مطلب 856747

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