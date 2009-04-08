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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۱۵

پنج بند جدید به تفاهمنامه بین ایران و عراق افزوده شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی ارومیه گفت: با هدف سرعت بخشیدن به تفاهمنامه های امضا شده بین استانداران اربیل عراق و آذربایجان غربی در دو سال گذشته در جریان سفر هیئت تجاری اقتصادی عراق به استان پنج بند جدید برای افزودن به تفاهمنامه های قبلی پیشنهاد شد.

حسن انتظار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رفع مشکل تردد کامیونهای ترانزیتی دو کشور از مرز تمرچین که مهمترین مشکل بر سر راه توسعه تجارت بین دو طرف است از بندهای این تفاهمنامه است که بر اساس آن طرف عراقی تنها چهار ماه فرصت دارد تا نسبت به رفع مشکلات موجود و بازکردن مسیر به روی کامیونهای ایرانی اقدام کند.

وی اختصاص زمین مناسب برای احداث نمایشگاه دائمی بازرگانی آذربایجان غربی در اربیل را از دیگر بندهای پیشنهادی این تفاهمنامه عنوان و اضافه کرد: بر اساس این بند طرف عراقی تا کمتر از یک ماه آینده موظف شده است زمین مورد نیاز را تامین کند.

انتظار خاطرنشان کرد: تاسیس شعبه بانکهای ایرانی در اربیل، روان سازی و تسهیل در صدور روادید برای مسافران دو طرف و تسهیل در آغاز به کار دفتر سرکنسولگری عراق در ارومیه از دیگر بندهای پیشنهادی این جلسه بود.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه گفت: در صورتیکه بندهای پیشنهادی به تصویب استانداران آذربایجان غربی و اربیل برسد اردیبهشت ماه امسال همزمان با برپایی نمایشگاه بازرگانی آذربایجان غربی در اربیل دو طرف آن را امضا خواهند کرد. 

کد مطلب 856750

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