تولید نیمه صنعتی دستگاه جایگزین سونوگرافی در کشور

دکتر رامین میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت می کند توانسته است دستگاه "کاوی متر" Cavimetr را به تولید نیمه صنعتی برساند.
میری در تشریح عملکرد این دستگاه یادآور شد: دستگاه "کاوی متر" دستگاه جایگزین سونوگرافی است که در هنگام کارگذاردن تجهیزات تنظیم خانواده (آیودی) برای زنان می تواند در خانه های بهداشت و مناطق دور افتاده مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این میان شرکتی نیز در مرکز رشد به فعالیت هایی در زمینه چسب بیولوژیک پرداخته است که نتایج آن در آینده مشخص می شود.
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