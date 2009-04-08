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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تولید نیمه صنعتی دستگاه جایگزین سونوگرافی در کشور

تولید نیمه صنعتی دستگاه جایگزین سونوگرافی در کشور

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به موفقیت یکی از شرکتهای تولید تجهیزات پزشکی از ساخت دستگاه جایگزین سونوگرافی برای برنامه تنظیم خانواده در مناطق دور افتاده خبر داد.

دکتر رامین میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت می کند توانسته است دستگاه "کاوی متر" Cavimetr را به تولید نیمه صنعتی برساند.

میری در تشریح عملکرد این دستگاه یادآور شد: دستگاه "کاوی متر" دستگاه جایگزین سونوگرافی است که در هنگام کارگذاردن تجهیزات تنظیم خانواده (آیودی) برای زنان می تواند در خانه های بهداشت و مناطق دور افتاده مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این میان شرکتی نیز در مرکز رشد به فعالیت هایی در زمینه چسب بیولوژیک پرداخته است که نتایج آن در آینده مشخص می شود.

کد مطلب 856751

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