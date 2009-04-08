راهکارهای اجرای "اصلاح الگوی مصرف" در سازمان تبلیغات اسلامی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی این جلسه مقرر شد منابع انسانی ادارات‌کل و گروه مناطق ویژه نسبت به انضباط کاری توجیه شوند تا مقررات به نحو مطلوب رعایت شود.

همچنین پیش بینی شد ادارات‌کل و گروه مناطق ویژه در سفرهای استانی با گروه‌های هدف و تخصصی مرتبط با حوزه کاری گفتگو داشته و تعامل بیش از پیش برقرار کنند.

از دیگر مواردی که طی این جلسه به منظور اصلاح الگوی مصرف مورد اشاره قرار گرفت استفاده از مطالب و مقالات موجود در بایگانی اطلاعات به صورت نوبتی بود تا از چاپهای مجدد جلوگیری شود .

نخستین جلسه شورای مدیران معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در سال 88، با حضورحجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد و مدیران بخش‌های مختلف این معاونت برگزار شد.