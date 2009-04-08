توزیع کنندگان مواد مخدر به اردوگاههای ویژه با شرایط سخت منتقل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید رضا حسین آبادی امروز در اولین جلسه مطبوعاتی خود با خبرنگاران در سال جدید گفت: طرح جمع آوری توزیع کنندگان مواد مخدر از چند روز قبل در چند کلانشهر کشور آغاز شده است و با هماهنگی که با مقامات قضایی صورت گرفته افراد دستگیر شده پس از تحقیقات به جای زندان به اردوگاههای ویژه با شرایط سخت انتقال داده می شوند.

وی همچنین از طرح جمع آوری معتادان پرخطر و انتقال آنها به اردوگاهها اجباری برای درمان خبر داد و افزود: معتادان پس از انتقال به این اردوگاهها تحت کار درمانی قرار می گیرند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشور درباره برنامه پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال جدید گفت: توسعه اقدامات اطلاعاتی و استفاده از سگهای مواد یاب، همکاری دو جانبه با کشورهای همسایه در جهت مبارزه با مواد مخدر از اصلی ترین برنامه هایی است که پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در سال جدید پیگیر خواهد شد.

حسین آبادی با اشاره به واگذاری قرار گاه رسول اکرم (ص) به سپاه پاسداران گفت: با واگذاری این قرارگاه، نیرو و امکاناتی که در این قرارگاه مستقر بوده اند به نقطه صفر مرزی در شرق کشور انتقال داده خواهد شد و این موضوع باعث می شود کنترل مرزهای شرقی تقویت ویژه ای شود.

وی در رابطه با عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایام نوروز گفت: در 13 روز اول فروردین ماه ماموران ما موفق به کشف 20 تن انواع مواد مخدر در سراسر کشور شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشور با اشاره به قیمت مواد مخدر در کشور تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو تریاک در داخل کشور به مبلغ 660 هزار تومان و هر کیلو هروئین 3 میلیون تومان مبادله می شود. این در حالی است که مبلغ هر کیلو تریاک درداخل خاک افغانستان 51 دلار است.